تفاهم بين «ايدج» و«كوندور» البرازيلية

ريو دي جانيرو (الاتحاد)

وقّعت مجموعة «ايدج» إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة عالمياً، أمس مذكرة تفاهم مع شركة «كوندور» البرازيلية، الرائدة عالمياً في التكنولوجيا غير الفتاكة. أجريت مراسم التوقيع داخل جناح ايدج في معرض «لاد» للدفاع والأمن 2023، الرائد في أميركا اللاتينية. وتم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية من قبل ماركوس ديجوت، «إيدج» البرازيل، وفريدريكو أغيار، رئيس مجلس إدارة شركة «كوندور»، وتصميمها للجمع بين قدرات الشركتين، وتقييم جدوى وفائدة تحديد وتنفيذ فرص الأعمال عبر السوقين الإماراتي والبرازيلي على نحو مشترك.