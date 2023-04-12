500 وجبة إفطار للعمال في الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تجدد بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي إحياء يوم زايد للعمل الإنساني، والذي يوافق ذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك عبر تقديم المبادرات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع ونشر ثقافة المبادرة الذاتية لعمل الخير والتعريف بعطاء زايد الخير في خدمة البشرية، حيث قامت البلدية وبإشراف التواجد البلدي بتوفير 500 وجبة إفطار للعمال. ويجسد يوم زايد للعمل الإنساني القيم النبيلة التي غرسها الشيخ زايد في نفوس الجميع وقد سارت قيادتنا الرشيدة على هذا النهج، وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال العمل الإنساني، والسلام والتسامح والعطاء وحب الخير.

ويقترن اسم الوالد الشيخ زايد بالعطاء والخير ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والمتأثرين بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية وإنقاذ الملهوف ونجدة الضعيف، فقد كانت وما تزال دولة الإمارات من أوائل الدول في مجال الدعم الإنساني والعمل التطوعي لإغاثة المنكوبين والمتضررين بالكوارث الطبيعية والحروب، فقد عم خير الإمارات جميع أنحاء العالم دون تمييز.

وانطلاقاً من هذا الإرث العظيم أصبح على الجميع العمل بهمة وروح عالية، وبذل المزيد من الجهد للمحافظة على إرث زايد في العمل الإنساني، والمساهمة في نشر ثقافة العمل الإنساني والتطوع والعطاء وحب الخير لتظل أعمال زايد خالدة وتعريف الأجيال بها جيلاً بعد جيل.