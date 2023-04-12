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«بيئة أبوظبي»: إنقاذ وإعادة تأهيل «ملقوط»

«بيئة أبوظبي»: إنقاذ وإعادة تأهيل «ملقوط»
13 ابريل 2023 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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نجحت هيئة البيئة - أبوظبي في إنقاذ وإعادة تأهيل عجل ذكر صغير لبقرة بحر عُثر عليه في يونيو 2019 وحيداً من دون أمه وبعيداً عن أي قطيع، وتم تسمية العجل «ملقوط» تعبيراً عن حالة العجل الذي كان يعاني الجفاف وسوء التغذية ويحتاج إلى رعاية بيطرية متخصصة، لذا تم نقله إلى منشأة مختصة، وتزويده بالدعم اللازم حتى تم فطامه تدريجياً وتدريبه على أكل الأعشاب البحرية، وقدم فريق الأطباء البيطريين تركيبة خاصة من الغذاء لمعالجة الجفاف وسوء التغذية، ليزيد طول «ملقوط» من 60 سم إلى نحو مترين، وصُنف على أنه بقرة بحر صحية وسليمة، ولأنه يفتقر إلى غريزة البقاء الطبيعية المكتسبة في المراحل الأولى من حياة أبقار البحر - تقرر عدم إطلاقه إلى البحر، حيث يعد أفضل خيار لـ«ملقوط» مواصلة حياته تحت إشراف ورعاية بشرية.

أبوظبي
بيئة أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة أبوظبي
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