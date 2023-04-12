رئيس الدولة: محمد بن راشد قائد استثنائي وقامة وطنية ملهمة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة، قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع».

وكتب سموه، على موقع «تويتر»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «جعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله «أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.... حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله».