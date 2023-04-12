رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الأربعاء، العلاقات الأخوية، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، ومواصلة دفعها إلى الأمام، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات عقداها في قصر الاتحادية بالقاهرة، عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر الشقيقة بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام، والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، مشدداً على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما يربطهما من أواصر محبة وثقة واحترام متبادل، إلى جانب الاهتمام بالارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

من جانبه، رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الأخوة التي تربط مصر والإمارات وقيادتيهما وشعبيهما.

وقد أقام فخامة الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر.

فيما حضرهما من الجانب المصري، معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومعالي سامح شكري، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات، والمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة القاهرة في وقت لاحق، حيث كان في وداعه في المطار فخامة الرئيس المصري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.