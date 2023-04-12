رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى القاهرة اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

ورحب فخامة الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين؛ كما تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، كلاً من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر.

وقد كان في الاستقبال، معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية، ومعالي الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات، والمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ثم توجه موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إلى قصر الاتحادية، ولدى وصوله جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو رئيس الدولة، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف، التي اصطفت لتحيته، كما صافح سموه كبار مستقبليه.