الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:37 والمد الثاني عند الساعة 05:21 الجزر الأول عند الساعة 21:55 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 02:26 الجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:47.