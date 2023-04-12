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مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن هبوط المستكشف راشد على سطح القمر في 25 أبريل الجاري

مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن هبوط المستكشف راشد على سطح القمر في 25 أبريل الجاري
12 ابريل 2023 15:39

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، أنه تم تحديد موعد هبوط المستكشف راشد، الذي يتواجد حالياً في مدار القمر على متن المركبة «هاكوتو - آر»، على سطح القمر في 25 أبريل الجاري عند الساعة 8:40 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات).

وأوضح المركز أن هذا الموعد قابل للتغيُّر بحسب عمليات المهمة، وقد جرى تحديد مواعيد بديلة في 26 أبريل، و1، و3 مايو. ويدور المستكشف راشد حالياً حول القمر على ارتفاع يبلغ حوالي 100 كيلومتر من الحضيض القمري، وعلى بُعد 2.300 كيلومتر تقريباً من المدار الأوج. وتعرف أقرب نقطة في المدار إلى القمر باسم «الحضيض»، فيما يُطلق على أبعد نقطة في المدار إلى القمر اسم «الأوج».

وفي حوالي الساعة 7:40 مساءً من يوم 25 أبريل، ستقوم مركبة الهبوط التي تحمل المستكشف راشد بعدة مناورات للتحكم في المدار، من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط.

وأثناء تسلسل الهبوط سيتم إطلاق نظام الدفع الرئيس بالمستكشف للتباطؤ من المدار باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة مسبقاً، كما سيُعدل المستكشف موقفه، ويُقلل من سرعته للقيام بهبوط سلس في منطقة «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» كموقع هبوط رئيس.

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وسيجري فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر 370 دقيقة من التواصل مع المستكشف راشد خلال قبل الهبوط، إضافة إلى إجراء 12 عملية تحضيرية تغطي سيناريوهات عمليات المستكشف على القمر.. وستساعد العمليات التحضيرية فريق المهمة للاستعداد للعمليات التي ستتم بعد الهبوط على القمر.

وتشمل المرحلة المقبلة لمركبة الهبوط «هاكوتو - آر» التي تحمل المستكشف راشد، مناورات تهدف إلى التحكم في مدارها، قبل بدء تسلسل الهبوط، بالإضافة إلى تأكيد جاهزية المستكشف راشد لبدء الهبوط، وفي حال وقوع أي تغييرات في ظروف التشغيل ستكون هناك مواقع وتواريخ بديلة، بما في ذلك 26 أبريل الجاري والأول والثالث من مايو المقبل.

الجدير بالذكر أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر هو أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، الهادف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر: وام
مركز محمد بن راشد للفضاء
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