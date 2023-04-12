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قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي

قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي
12 ابريل 2023 15:31

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي.

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وقال معاليه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائد استثنائي، رؤيته طموحة ونصب عينه الأهداف الكبرى والتحولات الإيجابية، مؤمن بالتجديد والابتكار والتطوير المستمر، وهذا ما انعكس على مجلس الوزراء منذ توليه رئاسته قبل 17 عاماً. مسيرة سموه حافلة بالإنجاز والتميز، وهي مصدر إلهام نفتخر ونعتز بها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
أنور قرقاش
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