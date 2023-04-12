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بلدية مدينة أبوظبي: سلامة العمال وأفراد المجتمع والبيئة أولويات قصوى في عمليات هدم المباني

بلدية مدينة أبوظبي: سلامة العمال وأفراد المجتمع والبيئة أولويات قصوى في عمليات هدم المباني
12 ابريل 2023 13:53

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تأمين سلامة العمال، وأفراد المجتمع، والحفاظ على البيئة، وحماية الممتلكات العامة، والخاصة أثناء عمليات هدم المباني تعد أولويات قصوى، لا بد من الالتزام بها، والتقيد بشروطها ومتطلباتها.

جاء ذلك في خلال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في قاعة المجلس البلدي، واستهدفت شركات المقاولات المتخصصة بأعمال هدم المباني، وذلك بهدف التعريف بالإجراءات المطلوبة، ومتطلبات السلامة المتبعة في إمارة أبوظبي أثناء تنفيذ مشاريع هدم المباني بجميع أنواعها، وذلك تطبيقاً للقرار رقم 42 لسنة 2009 المتعلق بتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي.


وتضمنت الورشة العديد من المحاور منها ضرورة التأكد من إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية قبل المباشرة بأعمال الهدم ميدانياً وضرورة تأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة، أو المارة وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها والالتزام بمتطلبات السلامة في أثناء عمليات الهدم، حيث تم خلال الورشة شرح طريقة الهدم، وتحليل التحديات وتوفير التدريب اللازم للفنيين، ومشغلي المعدات من طرف ثالث معتمد، ومتخصص وضرورة توفير معدات الحماية الشخصية لجميع العاملين في الموقع وقياس نسبة الضوضاء، والغبار، وطرق الوقاية المناسبة منها والمحافظة على نظافة الموقع، وإزالة مخلفات البناء، ورش المبيدات الحشرية لمنع تكاثر الحشرات وأهمية، وضرورة إدارة المخلفات في مواقع الهدم، وتوضيح الطرق الصحيحة لإزالتها.


ونوهت البلدية إلى أهمية اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية، منعاً لوقوع أي حوادث في أثناء عمليات هدم المباني، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة حماية البيئة والمحيط المجتمعي، والحيوي لموقع الهدم، وضمان سلامة الجميع.

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