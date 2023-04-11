«ايدج» تفتح مكتباً إقليمياً في البرازيل

ريو دي جانيرو (الاتحاد)

أعلنت ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، عن افتتاح مكتب إقليمي جديد لمنطقة أمريكا اللاتينية في العاصمة الاتحادية البرازيلية برازيليا. وسيدير فريق متخصص، يضم خبراء ومهنيين من قطاع الدفاع ومنظومات الأعمال المحلية، المكتب الجديد الذي ينطلق عمله قريباً. وصدر ذلك الإعلان من جناح ايدج في معرض «لاد» للدفاع والأمن 2023، المقام في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تشارك المجموعة لأول مرة مع 10 شركات من محفظتها وتعرض ما يقارب 50 حلاً ومنتجاً متقدماً في مجالات الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر دقيقة التوجيه والأسلحة الصغيرة والذخيرة والحرب الإلكترونية.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «يحدونا الفخر أن نشهد هذه اللحظة الفارقة في مسيرة ايدج التي انطلقت منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات. إن إعلاننا اليوم بافتتاح مكتبنا الإقليمي الجديد لمنطقة أمريكا اللاتينية في برازيليا يُشكَل بمثابة علامة دامغة، ويُعزز ثقتنا الراسخة في أسواق القارة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص القيّمة في مجالات تطوير الأعمال الدولية، وتبادل المعرفة، ودعم الازدهار والنمو المستدام». وأضاف: «بالتوازي مع توسيع نطاق بصمتنا العالمية، نُولي حالياً اهتماماً تجارياً هائلاً في هذه الأسواق بهدف عرض حلولنا التكنولوجية والدفاعية المتقدمة الرائدة في القطاع، وعقد شراكات جديدة، إلى جانب المساعدة على تطوير قدرات الدفاع الوطني، بروح التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة ودعم النمو الاقتصادي على حد سواء».

وبعد تلقي طلبيات بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي عام 2022، شكّلت الصادرات الدولية ما يزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي، بحضور مجموعة ايدج العالمية، وامتداد وصول منتجاتها حالياً إلى 30 دولة عبر خمس قارات، هي أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.