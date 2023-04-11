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مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في مريم خلفان خليفة

مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
12 ابريل 2023 03:02

دبي (الاتحاد)

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قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى مريم خلفان خليفة، والدة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموهما لأنجال الفقيدة وذويها عن صادق العزاء والمواساة في مصابهم الجلل، راجين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.

مكتوم بن محمد
أحمد بن محمد
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