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صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني

صقر غباش لدى أستقباله السفير الصيني (من المصدر)
12 ابريل 2023 03:02

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة في مقر المجلس بأبوظبي. بحضور عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي. وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.
وقال معالي صقر غباش إن التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يعتبر نموذجاً لعلاقات الشراكة والصداقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن قيادة البلدين حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها في جميع المجالات، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الصيني.
من جانبه، أشاد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية. مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

صقر غباش
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