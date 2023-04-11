الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس، 63 يوماً من العطاء والدعم في يوم زايد للعمل الإنساني، يوم الوفاء والولاء للمبادئ السامية والقيم النبيلة، وقد بلغ عدد الرحلات لتركيا وسوريا 243 طائرة شحن، بإجمالي وزن بلغ 10030 طناً من المساعدات.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم المتضررين خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر، والوقوف على احتياجات القطاع الصحي وتوفير ما يلزم من أدوية. وجاء عطاء الإمارات الإنساني في توقيت مهم وحساس لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين والأسر المنكوبة، جراء زلزال سوريا وتركيا.