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حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
12 ابريل 2023 02:05

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة، من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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