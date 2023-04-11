جامعة الإمارات تجيز أطروحة دكتوراه

العين (الاتحاد)

نوقشت في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أطروحة دكتوراه لباحثة مواطنة في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، ويأتي البحث الذي تقدمت به الباحثة بلقيس مبارك البريكي وبإشراف الدكتور نزار زكي - من قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات، في مجال التحليل القائم على تعلم الآلة وأدوات البحث عن البيانات الضخمة، وذلك بحضور اللجنة العلمية المشرفة على الأطروحة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأوضحت الباحثة بلقيس البريكي في أطروحتها آليات تتبع ومراقبة أداء كل طالب في المساقات الدراسية الخاصة بهم، وأن هناك حاجة لرفع مستوى كفاءة الطلبة وفق الأداء الأكاديمي للطالب، وتوفير خطط تصحيحية لرفع مستوى الأداء الأكاديمي للطالب بتحليل البيانات الواردة وتحديد والتنبؤ بالطلبة المعرضين لمخاطر تدني المستوى عن طريق التحليلات القائمة على التعلم الآلي وأدوات البحث عن البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.