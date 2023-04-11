«التقنية» تستعرض إنجازات برنامج العمل التطوعي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت كليات التقنية العليا بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يعقد سنوياً في التاسع عشر من رمضان، بفعالية استعرضت خلالها الكليات إنجازات برنامجها للعمل التطوعي والذي يمثل جزءاً من منظومتها التعليمية، حيث يلتزم طلبة الكليات منذ العام 2016/ 2017 بأن يكونوا قد أنجزوا 100 ساعة تطوع وخدمة مجتمعية عند التخرج، وقد حقق طلبة الكليات حتى اليوم مليونين و600 ألف ساعة تطوعية، بما يعكس ثقافة أبناء زايد الذين يسيرون على نهجه في الإنسانية والعطاء.

واستهلت الفعالية بعرض فيديو حول «الشيخ زايد القائد الإنسان»، كما تم استعراض الإنجازات التي حققها برنامج كليات التقنية للعمل التطوعي، والذي يأتي تماشياً مع نهج القيادة الحكيمة منذ التأسيس في البذل والعطاء المجتمعي والإنساني.

وفي كلمة افتتاحية، أكدت هند المعلا نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للتوظيف والاقتصاد المعرفي، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلد نموذجاً فريداً في القيادة، جوهره الإنسانية والعطاء، فالشيخ زايد كان قائداً عالمياً مشهوداً له بمواقفه الإنسانية ومساندته الدائمة للأخ والصديق، وللقريب والبعيد، فأسس نهجاً إنسانياً نفخر به دائماً ونتخذه اليوم ثقافة وأسلوب حياة.

وأضافت أنه ليس مستغرباً أن نرى شباب الإمارات من طلبة كليات التقنية وهم يسارعون في التطوع وعمل الخير، وأن يتحول برنامج الكليات للعمل التطوعي والذي يلزم الطالب بإنجاز 100 ساعة تطوعية كأحد شروط التخرج، إلى شغف ومبادرة وأن يتجاوز الطالب عدد الساعات المطلوبة منه إلى إنجاز مئات الساعات، مثمنةً جهود كل من ساهم في إنجاح برنامج العمل التطوعي من موظفي الكليات والشركاء الاستراتيجيين، وهم أكثر من 700 جهة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والفرق التطوعية المعتمدة بالدولة. واختتم الاحتفال بالتكريم.