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الإمارات

«إصلاحية رأس الخيمة» تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
12 ابريل 2023 03:01

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت شرطة رأس الخيمة، من خلال إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإفطار الأسري السنوي للنزلاء وذويهم، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، لبث جو من الفرح والسعادة بين النزلاء وأسرهم.
 أُقيمت الفعالية بحضور العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم الدكتور عدنان محمد الحمادي رئيس قسم الإصلاح والتأهيل، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمؤسسة.
وقال العقيد عبدالله محمد الحيمر في كلمته، إن احتفالنا بيوم زايد للعمل الإنساني تجسيد وتعبير عن القيم والمثل التي آمن بها مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد جعل الراحل من بناء الإنسان وإعلاء شأنه وتحقيق عزته وكرامته وصون حقوقه، محوراً أساسياً، وأولويه قصوى من أولويات الدولة وجهودها التنموية والنهضوية، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الملتقى السنوي بين نزلاء المؤسسة العقابية وذويهم، يأتي إدراكاً منا لقيمه هذه اللقاءات الأسرية وتأثيرها الكبير على النزيل وذويه، وتخليداً لإرث القائد المؤسس وتأكيداً لمواصله نهجه في العطاء، رحم الله زايد، وحفظ لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. كما قدم الشكر لجمعية الإمارات الخيرية لتعاونها مع المؤسسة العقابية والإصلاحية. وفى ختام الحفل قدم النزلاء وعائلاتهم الشكر الجزيل على هذه المبادرة الرائعة واللفتة الإنسانية التي أثلجت صدورهم وغمرتهم بالفرحة، كما قام مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية على هامش الفعالية بتكريم المشاركين في البرنامج المجتمعي والرياضي.

رأس الخيمة
يوم زايد للعمل الإنساني
شرطة رأس الخيمة
الهلال الأحمر الإماراتي
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