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مؤسسات محمد بن خالد تنظم إفطاراً جماعياً للأيتام

مؤسسات محمد بن خالد تنظم إفطاراً جماعياً للأيتام
12 ابريل 2023 03:01

العين  (وام)

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 نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان إفطاراً جماعياً للأيتام وأصحاب الهمم إحياءً ليوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، وذلك تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.
نُظم الإفطار بالتعاون مع صندوق الزكاة ومركز العين للرعاية والتأهيل.
وتخلل الإفطار مسابقات ثقافية وترفيهية وتوزيع الهدايا على الأطفال.
وأعرب الحضور عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة على الدعم المستدام لبرامج الإنسانية المحققة لرؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة، وما تقدمه من جهود مثمرة عبر مؤسساتها.
وتم تقديم الدروع وشهادات الشكر والتقدير لكل الرعاة والأفراد الذين ساهموا في إنجاح المناسبة.

مؤسسات محمد بن خالد
أصحاب الهمم
يوم زايد للعمل الإنساني
شما بنت محمد بن خالد آل نهيان
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