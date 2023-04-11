«بيت الخير» توزع 31 ألف وجبة إفطار على العمال

دبي (الاتحاد)

نظّمت «بيت الخير»، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع «إفطار صائم» الذي وفّر على مدى السنوات العشر الأخيرة، ملايين الوجبات المتكاملة للعمال المقيمين من مختلف الجنسيات، وأقيم الحفل في منطقة ورسان بدبي.

حضر الاحتفال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، والدكتور عبد الله لشكري، أمين عام اللجنة، وعابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، ومديرو وممثلو المؤسسات والشركات المكرمة.

وقال العوضي إن نهج «بيت الخير» الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة، حيث ارتأت في هذا اليوم من كل عام أن تجسد نهج العمل الإنساني لزايد الخير، فسعت لإحياء «يوم زايد للعمل الإنساني» بالمزيد من العطاء، وتعزيز المبادرات الخيرية والإنسانية التي دعا إليها، طيب الله ثراه، وشجع عليها بالقول والعمل، فوزّعت 31242 وجبة إفطار متكاملة على العمال في مختلف إمارات الدولة، منها 5000 وجبة وزعتها بمشاركة الشركاء والداعمين على العمال الحاضرين في مكان الفعالية.

وكرم العوضي رعاة وداعمي مشروع «إفطار صائم»، الذين يساهمون في دفع عجلة العمل الخيري قدماً إلى الأمام، وفي مقدمتهم اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، كما تم تكريم مؤسسة وطني الإمارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية النهضة النسائية، وشركة «نت وورك»، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة «فيرجين ميغاستور»، ومجموعة «أباريل».