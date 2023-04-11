الأربعاء 12 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بيت الخير» توزع 31 ألف وجبة إفطار على العمال

«بيت الخير» توزع 31 ألف وجبة إفطار على العمال
12 ابريل 2023 03:01

دبي  (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
«التقنية» تستعرض إنجازات برنامج العمل التطوعي

نظّمت «بيت الخير»، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع «إفطار صائم» الذي وفّر على مدى السنوات العشر الأخيرة، ملايين الوجبات المتكاملة للعمال المقيمين من مختلف الجنسيات، وأقيم الحفل في منطقة ورسان بدبي.
 حضر الاحتفال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، والدكتور عبد الله لشكري، أمين عام اللجنة، وعابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، ومديرو وممثلو المؤسسات والشركات المكرمة.
وقال العوضي إن نهج «بيت الخير» الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة، حيث ارتأت في هذا اليوم من كل عام أن تجسد نهج العمل الإنساني لزايد الخير، فسعت لإحياء «يوم زايد للعمل الإنساني» بالمزيد من العطاء، وتعزيز المبادرات الخيرية والإنسانية التي دعا إليها، طيب الله ثراه، وشجع عليها بالقول والعمل، فوزّعت 31242 وجبة إفطار متكاملة على العمال في مختلف إمارات الدولة، منها 5000 وجبة وزعتها بمشاركة الشركاء والداعمين على العمال الحاضرين في مكان الفعالية.
وكرم العوضي رعاة وداعمي مشروع «إفطار صائم»، الذين يساهمون في دفع عجلة العمل الخيري قدماً إلى الأمام، وفي مقدمتهم اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، كما تم تكريم مؤسسة وطني الإمارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية النهضة النسائية، وشركة «نت وورك»، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة «فيرجين ميغاستور»، ومجموعة «أباريل».

دبي
بيت الخير
رمضان
الصيام
آخر الأخبار
نائب رئيس الدولة خلال إعلان نتائج التقرير بحضور مكتوم بن محمد ومحمد بن حمد الشرقي وأحمد بن سعيد وكبار المسؤولين (الصور من وام)
الإمارات
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
اليوم 03:02
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
الإمارات
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
اليوم 03:02
سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج المحطة 28 أبريل الجاري (من المصدر)
الإمارات
سلطان النيادي يشارك في تجربة تطوير دواء لعلاج «السكري» من النوع الثاني
اليوم 03:02
سعيد بن طحنون لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء لأسرتي القبيسي والمهيري
اليوم 03:02
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في مريم خلفان خليفة
اليوم 03:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©