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أبوظبي تستضيف ملتقى تخصصات المسالك البولية مايو المقبل

أبوظبي تستضيف ملتقى تخصصات المسالك البولية مايو المقبل
12 ابريل 2023 03:01

أبوظبي (وام)

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تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى تخصصات المسالك البولية - IUCC 2023 في الفترة ما بين 6 و7 مايو القادم في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد.
وينظم المؤتمر الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية، بالتعاون مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م - عضو في اندكس القابضة، وبمشاركة أبرز الأطباء والمحاضرين العالميين تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية».
ويمثل ملتقى تخصصات المسالك البولية منصة فريدة تجمع الخبراء من مختلف التخصصات الطبية للتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على آخر التطورات وأفضل الممارسات في المهنة، ومناقشة سبل تقديم علاج فعال وآمن لمرضى المسالك البولية، حيث من المتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 400 مشارك من 20 دولة، بحضور أكثر من 60 متحدثاً متخصصاً من نخبة الأطباء في مختلف المجالات.
وقال الدكتور عبدالقادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، الرئيس المشارك للملتقى «تناقش الدورة الثالثة العديد من المواضيع الغنية ذات الصلة بالتعاون والتواصل بين أطباء المسالك البولية وغيرهم من المتخصصين في طب النساء وأمراض الذكورة والطب العام، بالإضافة إلى أطباء الأشعة والرعاية الأولية وأطباء الأورام، حيث سيتم التركيز على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات للمساهمة في رفع سوية الممارسات اليومية في المهنة، وذلك من خلال مشاركة أعضاء الجمعية، وتواصلهم مع الأطباء من مختلف التخصصات الطبية ذات الصلة».

أبوظبي
المسالك البولية
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