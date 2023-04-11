الأربعاء 12 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مجلس أمناء «الوطنية لحقوق الإنسان» يستعرض خطة الهيئة الاستراتيجية

مجلس أمناء «الوطنية لحقوق الإنسان» يستعرض خطة الهيئة الاستراتيجية
12 ابريل 2023 03:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

استعرض مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2025 التي ترتكز على تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية وتطوير آليات متابعة تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة الذي عقد أمس برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية.
وناقش المجلس مشاريع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجامعات والمراكز البحثية في إطار التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة لتحسين وتطوير المجالات الحقوقية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الحقوقية وإصدار البحوث والنشرات الحقوقية العلمية التي تعكس حرص الهيئة على بناء شراكات مستدامة مع مختلف المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل الحقوقي.
واستعرض المجلس خطة مشاركات الهيئة الخارجية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لعام 2023، لا سيما المشاركات المرتبطة بدورات مجلس حقوق الإنسان لعام 2023، بالإضافة إلى زيارات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في إطار تبادل الخبرات والتعارف.
وتضمنت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس، والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع، والاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات في كل الملفات الحقوقية ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الستِ الدائمة للهيئة بخصوص الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
حقوق الإنسان
آخر الأخبار
نائب رئيس الدولة خلال إعلان نتائج التقرير بحضور مكتوم بن محمد ومحمد بن حمد الشرقي وأحمد بن سعيد وكبار المسؤولين (الصور من وام)
الإمارات
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
اليوم 03:02
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
الإمارات
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
اليوم 03:02
سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج المحطة 28 أبريل الجاري (من المصدر)
الإمارات
سلطان النيادي يشارك في تجربة تطوير دواء لعلاج «السكري» من النوع الثاني
اليوم 03:02
سعيد بن طحنون لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء لأسرتي القبيسي والمهيري
اليوم 03:02
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في مريم خلفان خليفة
اليوم 03:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©