الأربعاء 12 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جهود إماراتية متواصلة لإعادة تسكين متضرري الزلزال في اللاذقية

جهود إماراتية متواصلة لإعادة تسكين متضرري الزلزال في اللاذقية
12 ابريل 2023 01:40

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية في إخلاء مراكز الإيواء للأسر المتضررة منازلها جراء الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فبراير الماضي.

واستمراراً لجهود الدولة وضمن مشاريع «قلبي اطمأن»، تمت دراسة الحالات للوقوف على وضعها وقد تم تسكين 90 أسرة من المتضررة منازلهم بسكن جاهز تتوافر فيه كل المستلزمات الحياتية، حيث من المستهدف الوصول إلى 500 أسرة.

وضمن عملية الفارس الشهم 2 والتي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، قام وفد الهلال الأحمر الموجود في مدينة اللاذقية بزيارة عدد من مراكز الإيواء في المدينة وهي عبارة عن مبان لمدارس استخدمت لإيواء الأسر المتضررة جراء الزلزال، وقد قام الوفد بزيارة مدرسة الشهيد صالح محمود للبنات التي أوضح مديرها رامي طحيموش أن المدرسة أصبحت مركز إيواء لعدد 111 أسرة تضررت منازلها بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا.

وعبر طحيموش عن شكره الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

من جانبها، قالت كنانة حمدان، مديرة برنامج المبادرات المجتمعية في الأمانة السورية باللاذقية: إن الدعم النفسي لهذه الأسر ضروري أثناء سكنهم في بيوتهم الجديدة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم وتقديم الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم.

وأضافت أن دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر كانت من أول الدول التي ساندت شقيقتها سوريا منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال الذي ضرب المدن السورية المختلفة، مؤكدة أن الشعب السوري لا يمكن أن ينسى كل المواقف الشجاعة والنبيلة لأشقائه في الإمارات ووقفتهم إلى جانبه في أحلك الأزمات وهو دليل على قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين الأشقاء.

وقام وفد الهلال الأحمر بزيارة مركز إيواء الشهيد «على جريوه» والذي يؤوي 7 أسر متضررة من الزلزال، حيث أعربت الأسر المستفيدة من هذه المبادرة الإنسانية عن شكرها وتقديرها لمبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ وقوع الزلزال، مشيدة بوقوف الشعب الإماراتي بجانبهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها، مؤكدين أنهم لم يستغربوا هذه المواقف الأصيلة والنبيلة من شعب الإمارات الذي يقف في أوقات المحن والشدائد التي تحل بشعوب العالم في كل بقاع الأرض.

أخبار ذات صلة
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
المصدر: وام
زلزال
اللاذقية
الإمارات
آخر الأخبار
نائب رئيس الدولة خلال إعلان نتائج التقرير بحضور مكتوم بن محمد ومحمد بن حمد الشرقي وأحمد بن سعيد وكبار المسؤولين (الصور من وام)
الإمارات
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
اليوم 03:02
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
الإمارات
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
اليوم 03:02
سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج المحطة 28 أبريل الجاري (من المصدر)
الإمارات
سلطان النيادي يشارك في تجربة تطوير دواء لعلاج «السكري» من النوع الثاني
اليوم 03:02
سعيد بن طحنون لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء لأسرتي القبيسي والمهيري
اليوم 03:02
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في مريم خلفان خليفة
اليوم 03:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©