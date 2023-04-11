160 ألف وجبة «إفطار صائم» وزعتها «الهلال الأحمر» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي، 160 ألف وجبة إفطار صائم في مدينة أبوظبي وضواحيها منذ بداية شهر رمضان الكريم حتى أمس.

وأوضح مركز أبوظبي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، توزع يومياً في مدينة أبوظبي وضواحيها 8000 وجبة إفطار صائم، من خلال 55 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم، موزعة على 45 موقعاً جغرافياً في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها.

وسيتولى مركز مدينة أبوظبي من خلال مشروع إفطار صائم، توزيع 225 ألف وجبة رمضانية خلال شهر رمضان الفضيل بقيمة 3.850.000، بالتعاون مع 80 متطوعاً ومتطوعة.

وتم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، والتأكد من سلامة الطعام قبل توزيعه وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وتستهدف هيئة الهلال الأحمر في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن توجد في مناطق السكن العمالية، وفي الأماكن القريبة من المساجد والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة «الهيئة» الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» الذي سيستفيد منه على مستوى الدولة 831 ألفاً و205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم.

ويمكن للمحسنين المساهمة في مبادرات حملة «رمضان... عطاء مستمر» من خلال التبرع بما قيمته 250 درهماً أو 500 درهم لتأمين المير الرمضاني، أو بما قيمته 15 درهماً لإفطار صائم، أو 25 درهماً لزكاة الفطر، أو 50 درهماً لكسوة العيد، أو 10 دراهم صدقات.

200 موقع

وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نحو 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عددٍ من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز «الهيئة» والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.