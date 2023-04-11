1000 وجبة إفطار صائم من «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

وزعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، 1000 وجبة إفطار صائم على عمال في أحد مواقع تحت الإنشاء، بالتعاون مع الشركاء، ضمن مبادرة «فطوركم علينا»، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، عرفاناً بما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، من عطاء أسس مسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات.

وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن إحياء الدولة ليوم زايد للعمل الإنساني كل عام، يأتي تخليد للقيم النبيلة والإنسانية التي تركها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لشعب الإمارات والأجيال القادمة.

وأضاف: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، نهج الوالد المؤسس في إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، ليُصبح هذا النهج استراتيجية عمل مستدامة، تُساهم في التخفيف من معاناة الشعوب في مختلف دول العالم».

أوضح اللواء علي غانم، أن مبادرة توزيع وجبات الإفطار تأتي استمراراً لقيم العطاء التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي غرس في دواخلنا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، مشيراً إلى أن المبادرة شملت توزيع 1000 وجبة إفطار صائم على عمال في موقع تحت الإنشاء بمنطقة بر دبي، مما يجسد حرص شرطة دبي على القيام بالأعمال الإنسانية والخيرية والتطوعية ضمن السياسة التي تنتهجها لتعزيز دورها الأمني والمجتمعي، وترسيخ القيم النبيلة، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة استراتيجيات الدولة وتوجهاتها التي طالما رسّخت قيم العطاء والخير ومساعدة الآخرين.