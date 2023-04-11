توزيع 600 وجبة إفطار صائم على السائقين في عجمان

عجمان (وام)

نفذ مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع هيئة النقل عجمان والسوق الصيني مبادرة «توزيع وجبات إفطار صائم». وتم توزيع أكثر من 600 وجبة إفطار على سائقي مركبات الأجرة وفاحصي مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات وسائقي حافلات النقل العام وسائقي شركات الامتياز. حضر المبادرة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان، ومحمد المهيري مدير مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين في غرفة عجمان وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ولو فنغ مدير عام السوق الصيني في عجمان. وأشاد ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بمدى وعي ومساهمة مؤسسات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية وتنفيذ مبادرات ومشاريع تعكس تطور مجال المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الأعمال، مؤكداً أن المركز يسعى إلى زيادة قائمة شراكاته من الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام بهدف تنفيذ مبادرات تصب في جودة الحياة وسعادة الفرد والمجتمع.

وأفاد بأن توجهات المركز الرئيسية تتمحور حول التنسيق بين قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى لضمان توحيد الجهود والاستغلال الأمثل للموارد، بما يضمن أكبر فائدة للجميع، والتوعية بأهمية ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال عقد اللقاءات المشتركة للتعريف بتأثيرات تلك الممارسات ودورها في استدامة ونمو الأعمال.