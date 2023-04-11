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بلدية العين تكثف حملاتها التفتيشية قبل عيد الفطر

بلدية العين تكثف حملاتها التفتيشية قبل عيد الفطر
12 ابريل 2023 03:01

العين (الاتحاد)

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تنفذ بلدية مدينة العين، متمثلة في إدارات الرقابة والتفتيش قبيل عيد الفطر المبارك، حملات تفتيشية ورقابية على المحال التجارية ومراكز التجميل الرجالية والنسائية في المدينة.
وتهدف البلدية من هذه الحملات التفتيشية إلى مراقبة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، وتكثيف الدور الرقابي في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والحيوية في المدينة ورصد أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة.
وتسعى بلدية العين لتكثيف العمل الرقابي، خصوصاً في منطقة الصناعية وسوق السمك والخضار، نظراً للزيادة المتوقعة في عددٍ المستهلكين، عبر تكثيف إجراءات الدور الرقابي في السوق بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما ستقوم البلدية بحملات تفتيشية على مراكز التجميل النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية وجاهزية المنشآت غير الغذائية لاستقبال الجمهور بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضح هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة، أن الحملات ستغطي 1119 مركزاً تجميلياً نسائياً ورجالياً في جميع مناطق مدينة العين، وستبدأ في 17 أبريل وتستمر 4 أيام.
من جهته، أشار سلطان المزروعي رئيس قسم الأنشطة الصحية، إلى أن البلدية تهدف من خلال الجولات التفتيشية لتحقيق التزام مراكز التجميل بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

العين
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