«الاتحاد الخيرية» توزع المير الرمضاني

عجمان (الاتحاد)

وزعت مؤسسة الاتحاد الخيرية، المير الرمضاني على أسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بحضور الرائد خالد مصبح الدهماني، والنقيب سعيد عبد الله الطيار.

وتهدف هذه المبادرة التي جاءت بعنوان «لم ننساكم»، إلى تخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وتحسين جودة الحياة عبر توفير حياة كريمة لأسر النزلاء، وإدخال الفرحة على قلوبهم في الشهر الكريم.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: إن «إطلاق مبادرة توزيع المير الرمضاني لأسر النزلاء تأتي ضمن الجهود الإنسانية للمؤسسة ودورها المجتمعي في تعزيز وتأهيل النزلاء، والمساهمة في الدفع بهم مرة جديدة نحو الحياة المجتمعية الأفضل، بما يعيدهم تدريجياً إلى عائلاتهم ومحيطهم المجتمعي».

وأضاف: «هناك العديد من المبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بتقديم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة أسر النزلاء بكرامة وإخلاص، والمساهمة في تحسين الواقع المجتمعي والنفسي للنزلاء، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع مرة أخرى». من جهته، أكد الرائد خالد مصبح الدهماني، أن مبادرات مؤسسة الاتحاد الخيرية المتواصلة دعماً لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان وعائلاتهم، تعزز مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء. مشيراً إلى أنهم يعملون ضمن جهود تكاملية لإنجاح المبادرات الإنسانية والخيرية الداعمة لبرامج تأهيل النزلاء، إلى جانب توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات والجهات الخيرية وفاعلي الخير، حرصاً على استدامة العمل الإنساني في المجتمع الإماراتي.

ولفت إلى أن المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان تبذل جهوداً حثيثة من خلال العديد من المبادرات والبرامج، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتلمس احتياجات أسر النزلاء الغذائية والمعيشية، وتلبية متطلبات الحياة اليومية، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير في بث الطمأنينة والراحة في نفوسهم، ويجعل النزيل يعيش حالة من الاستقرار النفسي خلال قضاء فترة محكوميته داخل المؤسسة.