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«شعبية بني ربيع».. من أقدم مساجد «شمل»

«شعبية بني ربيع».. من أقدم مساجد «شمل»
12 ابريل 2023 03:01

مريم بو خطامين (رأس الخيمة)

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يعد مسجد ربيع غانم بوخطامين أو كما يقال مسجد «شعبية بني ربيع» واحداً من أقدم مساجد منطقة شمل الداخلية التي تقع شمال إمارة رأس الخيمة، والذي يقع ضمن نطاق تضاريسي مميز للمنطقة، والذي يحيط به سلسلة جبال والمزارع ومناطق جريان الأودية والشعاب خلال موسم الأمطار.
ويعتبر مسجد ربيع غانم حسن السويدي من المساجد التي كانت تضم وتجمع أبناء المنطقة وكبار مواطنيها وصغارها منذ أكثر من 45 عاماً، ومع تسعينيات القرن الماضي بدأت تطرأ عليه أعمال صيانة وتعديلات لتوسعته بشكل أكبر ليضم المصلين ومتعبدي بيت الله، ناهيك عن تخصيص مصلى للنساء لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح ليسع اليوم أكثر من 130 مصلياً ومصلية.
ويؤكد أهالي المنطقة أن المسجد الذي بني في سبعينيات القرن الماضي وشهد العديد من التغيرات من حيث نوع المواد المستخدمة في بنائه والأساسات التي قام عليها. ويعرف عن المسجد أنه من المساجد المرتبطة بذكريات المنطقة والأحداث التي مرت عليها خلال 45 عاماً، ناهيك أن لها وقعاً روحانياً واجتماعياً على نفوس الأهالي، وذلك لأنه مكان ديني وملتقى اجتماعي، وكان المسجد مكاناً يربط أهالي وسكان المنطقة خلال الصلوات الخمس يومياً، والتي كانوا حينها يتبادلون الأحاديث ويتناقشون عن الأحداث ومجريات الحياة، وكانوا يعرفون أخبار الأهالي والقرية لتأدية المناسبات الاجتماعية والقيام بالواجب والموروث الأخلاقي الذي كان يعم ويعتز به الأهالي.
ويقول المواطن الأربعيني محمد الشميلي من أهالي منطقة شمل: إن مسجد ربيع غانم يعتبر من المساجد التي لها رونقها الديني والروحاني الذي تربى عليه أهالي المنطقة رغم بساطة بنائه وعدم التكلف فيه، منوهاً بأن من قام ببنائه المغفور له بإذن الله تعالى «ربيع غانم»، والذي كان حينها مؤذن المسجد، وكان أبناؤه مؤذنين وأئمه فيه رحمهم الله، حيث تولت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مهام وزمام أمور المسجد بعدها.

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