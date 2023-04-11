سلطان النيادي يشارك في تجربة تطوير دواء لعلاج «السكري» من النوع الثاني

آمنة الكتبي (دبي)



شارك سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي في دراسة MALETH على متن محطة الفضاء الدولية، وتهدف هذه الدراسة التي تضم مركز محمد بن راشد للفضاء وجهات عالمية، إلى تطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث سيستفيد منه الملايين من المصابين. وبيّن سلطان النيادي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على جسم الإنسان وعلى طريقة تحويله للغذاء إلى طاقة، موضحاً أنه يعاني منه نحو نصف مليار مصاب حول العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد خلال السنوات القادمة. وبين أنه خلال هذه التجربة يتطلع العلماء إلى تقليل مضاعفات هذا المرض، مثل تحسين علاج تقرحات قدم المصابين بداء السكري، لافتاً إلى أن دراسة MALETH تعمل على تحديد المؤثرات والمؤشرات الحيوية في جلد الإنسان التي من الممكن استهدافها في العلاج، وقال: وعليه دمجنا عينات لمصابين بالسكري في المملكة العربية السعودية ومالطا في وحدة كولومبس الأوروبية. وأضاف: يقود هذه التجربة علماء الطب الحيوي في جامعة مالطا، بالتعاون مع علماء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ التجارب العلمية من خلال التعاون الدولي. ويعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن تفاصيل مهمة المستكشف راشد ومراحلها المقبلة، بالإضافة إلى مستجدات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كما سيتم إجراء اتصال مع سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي.

مهمة تاريخية

يواصل النيادي مهمته في محطة الفضاء الدولية ويستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج المحطة يوم 28 أبريل الجاري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وأوضح المركز أن رواد الفضاء الذين يتم اختيارهم للقيام بمهمة السير في الفضاء، يخضعون لعملية اختيار صارمة بناءً على مهاراتهم، وخبراتهم، وقدرتهم على التكيف مع بيئة الفضاء الصعبة، فضلاً عن ضرورة إثبات كفاءة استثنائية في مجالات مختلفة، مثل الهندسة، والروبوتات، وأنظمة دعم الحياة، إضافة إلى اللياقة البدنية، والمرونة العقلية.

خريطة للمريخ من «نيويورك أبوظبي»

نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ خريطة للمريخ من صنع فريق جامعة نيويورك أبوظبي، المكونة من صور التقطتها كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) على متن مسبار الأمل، وتشكل هذه الخريطة للمريخ أكثر من 3000 عملية رصد من كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) على متن «مسبار الأمل»، دمجت بدقة لتشكل صورة ملونة لسطح المريخ. تم اكتساب بيانات كاميرا الاستكشاف الرقمية عن طريق مركز البيانات العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وتعتمد الخريطة على بيانات الارتفاعات من مقياس الارتفاع بالليزر المداري للمريخ لتمثيل الظلال، بالإضافة إلى قاعدة بيانات السمات السطحية من الاتحاد الفلكي الدولي وعلامات مصممة من المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأميركية، وتستخدم الخريطة نظام إحداثيات المريخ 2000 وتخطيط «مولويد».