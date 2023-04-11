العين تستضيف جلسة «معاً نزدهر بشكل مستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مدينة العين أمس الأول جلسة نقاشية تحت عنوان «مجلس الشباب.. معاً نزدهر بشكل مستدام». دارت الجلسة حول مفاهيم الاستدامة والاستهلاك المسؤول

أقيمت الجلسة بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وبرنامج خبراء الإمارات ومجلس العين للشباب وبدعم من فريق «عام الاستدامة».

افتتحت الجلسة النقاشية بكلمة افتتاحية ألقتها مريم المريخي، مدير الاستراتيجية الرقمية لعام الاستدامة وشارك فيها عدة من الخبراء والمتخصصين من شبكة خبراء الاستدامة منهم عبدالله الرميثي وميثا الهاملي وعلي الشمري، حيث تم تسليط الضوء على مفهوم الاستدامة في مختلف المجالات، لتشجيع التغييرات السلوكية الإيجابية، وتمكين مشاركة الشباب في تعزيز الاستهلاك المسؤول لمستقبل مستدام وترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة.

وبهذه المناسبة، قالت مريم المريخي - مدير الاستراتيجية الرقمية لعام الاستدامة: «لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض للمحافظة عليها، وأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط وتركوا ما تجدُ فيه الأجيال القادمة مصدراً للعطاء والإنتاج والاستدامة». وأضافت: «اليوم ومع استضافتنا لجلسة مجلس الشباب، نحن ننظر إلى شبابنا، للعمل معاً لفهم التحديات واستخدام معرفتنا ومواردنا بهدف تعزيز الوعي حول سبل عيش حياة أكثر استدامة وإحداث التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات «عام الاستدامة» لتحقيق الأهداف المرجوة منه».

الاستهلاك المسؤول

في هذا الإطار، كانت أولى مبادرات «عام الاستدامة» مبادرة «الاستهلاك المسؤول» وهو لا يتضمن فقط معاني الاستهلاك اليومية بل يعني أن نضع في الاعتبار صحتنا، ميزانيتنا، وبيئتنا قبل اتخاذ القرارات والعادات التي يمكنها إحداث فارق في حياتنا اليومية.

وقالت لقد أطلقنا مبادرات مجتمعية تهدف إلى حث المجتمع على الحد من هدر الطعام، وتحضيره بكميات مسؤولة، وتعزيز النظم الغذائية النباتية لتمكين ثقافة غذائية أكثر صحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز»الأزياء المستدامة«من خلال تشجيع المجتمع على اقتناء الملابس بأسلوب صديق للبيئة، ومساندة العلامات التجارية الداعمة لها».