تعاون بين «G42» مع «مايكروسوفت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «G42» عن تعاون يجمعها مع «مايكروسوفت» لتطوير حلول ذكية مخصصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الحكومي، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات الهائلة لسحابة «مايكروسوفت» ومنظومة شركائها، حيث ستتمكن مؤسسات الدولة عن طريق هذه الخطوة تسخير حلول تلبية احتياجات المتعاملين على حد سواء.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر «G42»، سيكون بمقدور كلتا المؤسستين الاستفادة من فرص تطوير الأعمال والتسويق المشتركة عبر مجموعة متنوعة من المجالات التي تغطيها «G42»، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والتحول الرقمي للقطاع الحكومي والخدمات المالية والعمل المناخي؛ وغيرها من المجالات الأخرى، إذ ستعمل سحابة «G42» بشكل وثيق مع «مايكروسوفت» لتمكين تطوير الحلول المشتركة ونشرها بشكل آمن، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير التنظيمية.

وأكد نعيم يزبك، مدير عام «مايكروسوفت» الإمارات، أن المؤسسات كافة على مستوى العالم، وخاصة في القطاع الحكومي، تبحث بشكل متزايد عن حلول سحابية مخصصة تتيح خيارات أو ميزات من المرونة التي أصبحت أولوية قصوى لضمان تطور بيئة الأعمال والمؤسسات بشكل عام، مشيراً إلى أنه متفائل جداً بالنتائج الإيجابية التي ستحققها اتفاقية التعاون مع «G42» على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بالميزات العديدة التي ستوفرها عملية دمج قدرات سحابة «مايكروسوفت» مع إمكانات سحابة «G42».

الجدير بالذكر أن كلتا الشركتين ستعمل في الأشهر المقبلة على الانتهاء من عمليات التطوير المطلوبة لضمان تحقيق الامتثال التنظيمي المنشود من أجل خدمة العملاء.

تحفيز الابتكار

قال كيريل إيفيموف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى مجموعة «G42»: «نحرص على العمل من كثب مع (مايكروسوفت) لخلق قيمة حقيقية مشتركة تساهم في خدمة عملاء كلتا المؤسستين، بل والأهم من ذلك تحفيز عملية الابتكار وتقديم أفضل ميزات المرونة المطلوبة على مستوى المجتمع التقني لدولة الإمارات والمنطقة كافة. وأود التنويه بأن مجموعة حلولنا الواسعة التي طورناها بالتعاون مع عملائنا ستستفيد من النطاق العالمي لمنظومة (مايكروسوفت) الغنية، في حين، ستنتفع (مايكروسوفت) من خبرة سحابة (G42)».