«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا من الغرب وتيار هوائي غربي يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع سقوط أمطار على فترات ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطح تتكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة، وتبدأ الحالة الجوية خلال الفترة من 11 أبريل إلى الجمعة 14 أبريل 2023، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس خلال الفترة من أمس الثلاثاء إلى الجمعة، كالتالي: فرصة تكون السحب الركامية المحلية شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار والبرق والرعد أحياناً، كما تزداد كميات السحب غرباً وعلى السواحل، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً يوم الجمعة في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت الدولة أمس الأول 38.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وكان الطقس، أمس، رطباً على المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية – وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.