37 مليون جالون مياه محلاة يومياً لشبكة الشارقة

أم القيوين (الاتحاد)

أبرمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تقوم بموجبها الشركة بتغذية شبكة الهيئة بالمياه المحلاة الصالحة للشرب عبر نقاط محددة وبكميات تصل إلى 37 مليون جالون يومياً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الترابط الاستراتيجي لأنظمة المياه على مستوى الدولة، بالتماشي مع أهداف استراتيجية الدولة للأمن المائي 2036.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الاتفاقية تترجم رؤية القيادة بشأن تكامل الموارد المائية، وتعزيز الاستفادة بالبنية التحتية لقطاع المياه في الدولة، ضماناً لاستدامتها واستمرارية الوصول إليها في مختلف الظروف الطبيعية والطارئة، وهو أحد أهم المحاور التي تقوم عليها استراتيجية الأمن المائي، مؤكداً أن المؤسسات العاملة في قطاعات حساسة، وذات طبيعة استراتيجية في دولة الإمارات كقطاعي المياه والطاقة الكهربائية، يجمعها هدف مشترك واحد هو إتاحة وتطوير خدماتها، وتقديمها للمواطنين والمستفيدين منها بشرائحهم كافة، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأشار معاليه إلى أن الإدارة المثلى للموارد الطبيعية من شأنها الإسهام بفاعلية في جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وبناء الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن الاتفاقية المُبرمة بين شركة الاتحاد للماء والكهرباء وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تندرج في إطار هذا النوع من إدارة الموارد، خاصة بما لها من دور في تأمين استمرارية إمدادات المياه.

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إنه من خلال الاتفاقية سيتم تغذية شبكة مياه هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بكمية يومية تصل إلى 37 مليون جالون، وذلك عبر 3 مواقع ربط محددة، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بطريقة مرحلية، بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري. وثمن المهندس يوسف، الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه غاز الشارقة، مؤكداً أنها تأتي في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي في الدولة.

خطط طموحة

أكد سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» تحرص على تكاتف الجهود والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات والدوائر والشركات بالدولة لتوفير الخدمات بمواصفات وجودة عالية وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة تضافر الجهود، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن توفير خدمات متطورة لسكان إمارة الشارقة، ووضع الخطط الطموحة لتنفيذ ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات العاملة في مجال الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ستساهم في توفير كميات المياه اللازمة للمشروعات التطويرية والتوسعات في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وضمان استدامة واستمرارية المياه في الظروف الطبيعية وأثناء الطوارئ، وفق أفضل المواصفات، من خلال ثلاثة مواقع ربط محددة في شارع المنتزه ومحطة ضخ حمدة وشارع الإمارات.

القطاعات كافة

قال عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن محاور استراتيجية «الهيئة» تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية والدراسة المستمرة للنمو المتوقع للطلب على المياه، وتبذل «الهيئة» قصارى جهدها من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مختلف المناطق، وستواصل تنفيذ رؤيتها التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمرافق الأساسية، واستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات القطاعات كافة السكنية والتجارية والزراعية والصناعية.