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«تدوير» تستكشف إنتاج مواد أولية مستدامة

علي الظاهري والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
12 ابريل 2023 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (أو.أم.في)، الشركة الرائدة عالمياً بمجال النفط والغاز، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال إنتاج وتحويل المواد الأولية إلى وقود مستدام ومواد كيميائية أخرى صديقة للبيئة.
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في مجالات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعارف والموارد، إلى جانب تبني أحدث التقنيات لإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة بهدف تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.
 وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يسرنا التعاون مع شركة (أو.أم.في) والعمل على توحيد الخبرات والجهود بيننا بما يسهم في التأثير إيجاباً على مجال الاستدامة، إذ تنسجم هذه المذكرة مع حرص (تدوير) على استكشاف الفرص وإيجاد الحلول المبتكرة لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مضافة بهدف دعم المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري المستدام».
 ويأتي توقيع المذكرة ضمن مساعي الطرفين الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والتصدي للتحديات البيئية العالمية، وذلك من خلال تقييم إمكانات المشاريع، وإطلاق المبادرات المبتكرة لتحويل النفايات إلى مواد أولية من بينها الوقود والمواد الكيميائية المستدامة. وسيسهم هذا التعاون في تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة من خلال تحويل النفايات إلى مورد يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بما ينسجم مع التزام الطرفين بالحد من النفايات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

تدوير
أبوظبي لإدارة النفايات
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