«نقض أبوظبي»: عدم التصرف في المساكن الشعبية إلا بموافقة الجهات المعنية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري بين بائع ومشترٍ برفض طلب المشتري، وذلك لعدم جواز التصرف في المساكن الشعبية المخصصة من الحكومة للمواطنين إلا بعد موافقة الجهة المعنية، وألزمت المحكمة البائع بدفع نصف مليون درهم ثمن المسكن الشعبي الذي باعه إياه دون الحصول على الموافقة في البيع. وكان بائع (شاك) قد أقام عريضة على حكم محكمة الموضوع، وذلك لكونه باع مسكناً شعبياً يملكه، إلا أن الأمور جرت على خلاف ما كان يتوقع، من جهته طالب المشتري برد ثمن المبالغ المالية المدفوعة لشراء المسكن الشعبي من البائع، مما دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.

وأوضحت المحكمة أنه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى بطلان عقد البيع محل التداعي المتعلق بمسكن شعبي وقضى الحكم المطعون فيه إلى إلزام (البائع) برد ما دفعه المشتري من الثمن وقدره نصف مليون درهم. ورفض طلب الشاكي (المشتري) بتعويضه تأسيساً على ما جرى به قضاء المحكمة من عدم جواز التصرف في المساكن الشعبية المخصصة من الحكومة للمواطنين إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم.

تقديم الدليل

أوضحت المحكمة أن كان ما ينعاه المشتري بشأن سداده مبلغ وقدره 148 ألف درهم على دفعات للبائع من ثمن المسكن الشعبي الذى استلمه إضافة إلى سداده فواتير الكهرباء والمياه بمبلغ 111 ألف درهم وتقديمه دليل ذلك، وإغفال طلبه ندب خبير حسابي فإن الحكم المطعون فيه قد تناوله بالرد إذ انتهى في أسبابه إلى أن ولئن كان قد ثبت للمحكمة وجود مجموعة من الإيداعات المختلفة المبالغ عن طريق الصراف الآلي في الحساب البنكي لبائع، إلا أن تلك الإيصالات لا تثبت القائم بها وليس هناك دليل على أن المشتري هو الذى أودع تلك المبالغ في حساب البائع، فضلاً على أنه وحتى على فرض أن المشتري هو القائم بتلك الإيداعات فإنه لا إثبات على ارتباطها وتعلقها بموضوع الدعوى، فقد عزف المشتري – وهو في موقع المدعى – عن إثبات أن المبالغ موضوع الإيداعات هي عبارة عن رد منه لجزء من الثمن الذى قبضه.

وأوضحت المحكمة أنه ولئن كانت إيصالات سداد الماء والكهرباء قد أثبتت سداد مبالغ معينة لشركة العين للتوزيع، إلا أن تلك الإيصالات لا تثبت على سبيل القطع واليقين أن المشتري هو من سددها حتى يمكنه المطالبة باسترداد قيمتها، وهي أسباب سائغة وفي حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الأدلة والموازنة بينها. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب البائع والمشتري معاً، موضحة أن ما يثيره المشتري لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.