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«العدل» تدعو إلى التعرف على قانون تنظيم التبرعات

«العدل» تدعو إلى التعرف على قانون تنظيم التبرعات
12 ابريل 2023 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت وزارة العدل أفراد المجتمع، إلى التعرف على قانون تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أموال المحسنين وضماناً لوصولها للمستحقين، حيث تزداد التبرعات خلال الشهر الفضيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح بإعداد وتوزيع الطعام أو الملابس أو الزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد ومراكز التسوق. وحذّرت من جمع التبرعات في الأسواق والمحال التجارية بصفة شخصية، وتعهيد مطاعم لتوزيع الطعام والانصياع لحملات غير مرخصة أو موثقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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