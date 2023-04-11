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«شرطة دبي» تدعو لعدم الوقوف العشوائي وعرقلة حركة السير

سيف المزروعي
12 ابريل 2023 03:00

دبي (الاتحاد)

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دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مُستخدمي المركبات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وتجنب الوقوف العشوائي أمام المساجد خلال أداء صلاتي التراويح وقيام الليل في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المُصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، أو القريبة من الطرق الداخلية والرئيسية.
وأشار اللواء المزروعي إلى أنه تم توجيه وتكثيف الدوريات المرورية خلال أوقات الصلاة في رمضان بمحيط المصليات والمساجد، وتشديد الإجراءات الضبطية على قائدي المركبات الذين يرتكبون المخالفات بأنواعها، بهدف تسيير الحركة المرورية في مختلف أرجاء الإمارة.
وأوضح أن هناك ظواهر سلبية تتمثل في قيام بعض المصلين بالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وكذلك إغلاق مسرب بالكامل، وإيقاف المركبات في مخرج الطريق دون أي اهتمام بأن المخرج يستخدمه الجميع وليس المصلين فقط، وكذلك الجلوس بالساعات داخل المسجد للتعبّد من دون مراعاة حقوق الآخرين، فضلاً عن إيقاف المركبات على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية ستؤدي مهامها في ضبط أمن الطريق والحفاظ على انسيابيته.
وأكد اللواء سيف المزروعي، سعي الإدارة العامة للمرور إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول إليها والخروج منها وهم في حالة اطمئنان، داعياً إلى التعاون مع رجال الشرطة لما فيه مصلحة المجتمع، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة عبر برنامج خدمة «كلنا شرطة» أو عبر مركز الاتصال على 901.

شرطة دبي
سيف مهير المزروعي
رمضان
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