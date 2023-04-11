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حاكم الفجيرة يرافقه ولي العهد يزور ضريح الشيخ زايد

حاكم الفجيرة يرافقه ولي العهد يزور ضريح الشيخ زايد
12 ابريل 2023 00:35

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وقرأ سموهما الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

رافق سموه في زيارة الضريح، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

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حمد بن محمد الشرقي
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