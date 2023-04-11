محمد بن راشد: الإمارات عاصمة للخير والعطاء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات عاصمة للخير والعطاء.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. وصلت أعمال المؤسسة في 2022 لأكثر من 100 دولة وبلغ حجم إنفاقها 1.4 مليار درهم.. واستفاد من مبادراتها 102 مليون شخص.. كل الشكر لفريق العمل.. والشكر موصول لأكثر من 150 ألفاً من المتطوعين الذين يعملون معنا».

ترأست اليوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية … وصلت أعمال المؤسسة في 2022 لأكثر من 100 دولة وبلغ حجم انفاقها 1.4 مليار درهم .. واستفاد من مبادراتها 102 مليون شخص .. كل الشكر لفريق العمل .. والشكر موصول لأكثر من 150 ألف من المتطوعين الذين يعملون معنا… pic.twitter.com/b2PA2YzNXd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 11, 2023