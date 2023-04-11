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حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان الفضيل

حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان الفضيل
11 ابريل 2023 23:28

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر النخيل المهنئين بشهر رمضان الكريم.

فقد تقبل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين وجموع المواطنين الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها بالخير والتقدم والبركات.

حضر الاستقبال سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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