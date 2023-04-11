«الإمارات للإفتاء الشرعي» يصدر «نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية»

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إصدارًا جديدًا يحمل عنوان "نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية"، ويقدم لمحة تفصيلية حول أهم الأحكام والفتاوى الشرعية الخاصة بالصيام.
ويسهم الإصدار الأول من نوعه في تعزيز معرفة أفراد المجتمع حول فتاوى الصيام وضبط مسائله، وإتاحة الفرصة للتعرف على فضائل شهر الصيام، ذلك إلى جانب بيان مقاصد الصوم وحِكمه، وعرض أهم الأحكام والمستحبات الشرعية المتعلقة بالصيام بصورة عملية ملخصة يسهل الاطلاع عليها وفهم معانيها.
ويشتمل الإصدار الجديد على إحدى عشرة نافذة تتيح للصائم التعرف على أهم الأحكام الشرعية لشهر الصيام، بأسلوب واضح وميسَّر، يسهُل على الصائم فهم المراد منه. وتحمل النافذة الأولى عنوان "ما هو فضل الصيام؟ وما أهم مقاصده؟"، أما النافذة الثانية فتأتي تحت عنوان "ما هي أحكام ثبوت هلال رمضان؟، بينما تجيب النافذة الثالثة عن "ما هي أحكام وفضائل قيام رمضان؟"، في حين، تقدم النافذة الرابعة شرحًا تفصيليًا لسؤال مفاده "ما هي أهم أحكام السحور؟"، فيما توضح النافذة الخامسة فضل تلاوة القرآن الكريم وأهم أحكامه، أما النافذة السادسة فتسلط الضوء على كيفية استثمار الصائم لوقت الفجر، وتركز النافذة السابعة على أهم القيم والسلوكيات التي ينبغي للصائم مراعاتها.
وتقدم النافذة الثامنة للقراء لمحة حول أفضل أعمال الخير في رمضان، وسيتمكن القراء من التعرف على أبرز المستحبات عند الإفطار من خلال النافذة التاسعة، بينما النافذة العاشرة تجيب عن تساؤل مفاده "كيف يستثمر الصائم العشر الأواخر؟"، وتختتم النوافذ بتوضيح أحكام زكاة الفطر.
ويمكن للجمهور الاطلاع على النسخة الإلكترونية المتوفرة في الموقع الرسمي للمجلس: https://fatwauae.gov.ae، كما تتوفر نسخة إلكترونية للإصدار من خلال المنصات الرسمية لحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس.