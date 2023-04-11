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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
11 ابريل 2023 19:23

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل 40 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 11:19 والجزر الثاني عند الساعة 21:49. بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:27.

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