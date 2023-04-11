"ليالي رمضان 2023 " يستقطب آلاف الزائرين

يواصل معرض "ليالي رمضان 2023 " الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعالياته مستقطباً الآلاف من الزوار في أسبوعه الأول في ظل مشاركة 170 عارضا وأكثر من 500 علامة تجارية.
ويحفل المعرض الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 21 إبريل الجاري ضمن فعاليات الدورة الـ33 من "مهرجان رمضان الشارقة" ببرنامج ثري والأنشطة الترفيهية المتميزة والجوائز والهدايا وتجارب الطعام والأنشطة الترفيهية العائلية إلى جانب التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75 % على مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.
وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض "ليالي رمضان" يتجدد كل عام ليقدم تجارب مميزة لسكان وزوار إمارة الشارقة خاصة في ظل حرص إكسبو الشارقة على توفير أجواء تسويقية تتناسب ومفهوم العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية الأمر الذي ساهم في استقطاب عدد كبير من الزوار الذين يحظون بأجمل الأوقات في عيش تجارب تسوق متميزة والاستمتاع بالأمسيات الرمضانية البهيجة.
وأشار إلى أن النتائج الأولية من الدورة الحالية لمعرض "ليالي رمضان" تعكس مؤشرات قوية على نجاحه في تنشيط الحركة التسويقية في الإمارة وتعزيز نسبة مبيعات الجهات المشاركة منوهاً إلى أن التأثيرات الإيجابية للمعرض ترجع إلى تنوع الفعاليات والبرامج الترفيهية .
وسيكون عشاق التراث على موعد مع المزيد من الفعاليات والبرامج الفنية والتراثية التي ستشهدها قرية التراث التي تبحر بالجمهور في رحلة ثقافية في العادات والتقاليد الإماراتية والإسلامية خلال الشهر الفضيل إلى جانب تقديم أشهى المشروبات والأطباق الرمضانية والأطعمة الشعبية الإماراتية و ما تقدمه الأسر المنتجة من ملابس شعبية وبخور وأدوات ومشغولات يدوية.