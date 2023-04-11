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خيرية الشارقة توزع كسوة العيد على 7 آلاف مستفيد

خيرية الشارقة توزع كسوة العيد على 7 آلاف مستفيد
11 ابريل 2023 15:14

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع كسوة العيد على مستحقيها المسجلين في كشوفها على مستوى إدارتها الرئيسية وسائر الإدارات الفرعية في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

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وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع الكسوة يأتي ضمن مشاريع الحملة الرمضانية والتي تقوم الجمعية من خلالها بتوفير ملابس جديدة لجميع أفراد الأسر المستحقة بالإضافة إلى قسائم شراء الملابس الجاهزة موضحاً أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية وضعت مخصصات مالية بقيمة مليوني درهم لتوفير الملابس لصالح 7000 مستفيد.

المصدر: وام
كسوة العيد
خيرية الشارقة
الشارقة
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