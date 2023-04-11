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حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين

حاكم أم القيوين
11 ابريل 2023 14:33

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

ونص المرسوم على أن ينقل السيد حميد راشد حميد الشامسي من منصب مدير عام دائرة بلدية أم القيوين إلى منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.

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المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
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