الأربعاء 12 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"كهرباء دبي" تدعو لمتابعة البث المباشر لإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي "ديوا سات-2" غداً

"كهرباء دبي" تدعو لمتابعة البث المباشر لإطلاق قمرها "ديوا سات-2" غداً
11 ابريل 2023 11:51

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لمتابعة البث المباشر لإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني "ديوا سات-2" من طراز (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد، غداً الأربعاء، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات-2" في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics) في ليتوانيا.

ويتميز بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض. وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وسيسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء وكشف تسربات المياه والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية، بما يعزز من عمليات الهيئة.

يمكن متابعة البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي (www.dewa.gov.ae) أو الموقع الإلكتروني لشركة "سبيس إكس" https://www.youtube.com/@SpaceX

أخبار ذات صلة
الصين تطلق أقماراً صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد
محاكم «دبي المالي العالمي» توقع شراكة مع «ديوا»
المصدر: وام
كهرباء دبي
قمر اصطناعي
فالكون 9
الاستشعار عن بعد
آخر الأخبار
نائب رئيس الدولة خلال إعلان نتائج التقرير بحضور مكتوم بن محمد ومحمد بن حمد الشرقي وأحمد بن سعيد وكبار المسؤولين (الصور من وام)
الإمارات
نائب رئيس الدولة: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة
اليوم 03:02
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
الإمارات
الفارس الشهم.. 63 يوماً في إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
اليوم 03:02
سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج المحطة 28 أبريل الجاري (من المصدر)
الإمارات
سلطان النيادي يشارك في تجربة تطوير دواء لعلاج «السكري» من النوع الثاني
اليوم 03:02
سعيد بن طحنون لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء لأسرتي القبيسي والمهيري
اليوم 03:02
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في مريم خلفان خليفة
اليوم 03:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©