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شرطة أبوظبي تنظم حملة ميدانية لتعزيز الوعي المروري

شرطة أبوظبي تنظم حملة ميدانية لتعزيز الوعي المروري
11 ابريل 2023 11:07

نفذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي نقاطاً توعوية مرورية ميدانية في إمارة أبوظبي وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية  للسائقين ومستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة إن النقاط تأتي في إطار الحملة الميدانية التي تنفذها المديرية  تحت شعار "السلامة المرورية الرمضانية " بهدف نشر الثقافة المرورية بإجراءات القيادة الآمنة على الطرق المختلفة.

وذكر أن الصيام قد يكون له تأثيرات على السائقين مع انخفاض نسبة السكر في الدم والذي يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية .. لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين  الإيجابية والتيقظ لما يدور حولهم  من أحداث أثناء قيادة المركبة.

وتضمنت الحملة الميدانية توزيع كتيبات توعية على سائقي سيارات الأجرة وسائقي توصيل طلبات والنقل العام  ومستخدمي السكوترات والمشاة حول السلامة المرورية الرمضانية وعرض أفلام توعوية رقمية مرورية وعقد محاضرات في المدن العمالية عن العبور الآمن  للمشاة وحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور.

 كما شملت الكتيبات باركود يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور.

وركزت الحملة الميدانية على توعية رواد المراكز التجارية ومحطات حافلات النقل العام وسيارات الأجرة وسوق البلدية ومحطات أدنوك والحدائق والمدينة العمالية في منطقة مصفح الصناعية.

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