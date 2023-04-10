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سالم القاسمي يشهد حفل ختام مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين

سالم القاسمي يتوسط المكرمين (من المصدر)
11 ابريل 2023 02:40

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء أمس، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين، والتي تنظمها جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين، وذلك في مسرح قصر الثقافة.
استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم. وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية، تناول نشأتها وفكرتها، والرؤية التي تنطلق منها، وأهدافها التي تسعى لتحقيقها عبر رعاية وبر الوالدين والحث عليهما، وأثر ذلك على حياة الأفراد والمجتمع، وفي تعميق الإيمان بالله، وإعلاء قيم الدين الإسلامي الحنيف، وتربية الأجيال عليه.
وألقى أحمد بن سودين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة أعلن فيها، عن منح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القلادة الذهبية للجمعية من الدرجة الأولى، تسلمها نيابة عن سموه، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي.
وقدم ابن سودين، في بداية كلمته، الشكر والعرفان إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، على تشريفه الحفل، وتكريمه للفائزين، كما قدم الشكر والتقدير إلى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية، على متابعته الدائمة، ودعمه الكبير لإنجاح كافة برامج وفعاليات الجمعية.
وتناول في كلمته الاحتفال في دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يمثل موعداً متجدداً للاحتفاء بسيرة زايد الخير التي تواصلت وفاءً من الدولة إلى كافة بلدان العالم، مشيراً إلى أن المسابقة جاءت لتكريم كبار المواطنين والمواطنات في عمل روحاني خالص يخدم هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، ورعايتهم رعاية فكرية وذهنية ودينية تعادل الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة لهم.
من جانبه، ألقى الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الشارقة، كلمة قال فيها: إنه لمن تمام الشكر وكماله أن نشكر، بعد الله تعالى، فضلَ قيادتنا الرشيدة علينا، التي تولي كبار المواطنين كل الدعم والاهتمام، بما يضمن لهم حياة كريمة، تمنحهم حقوقهم، وترفع من مستوى الوعي والثقافة لديهم، وتقدّر دورهم في شتى مناحي الحياة.
وتفضل رئيس مكتب سمو الحاكم، في نهاية حفل الختام، بتكريم لجنتي التحكيم للمسابقة للرجال والنساء، والفائزين في المسابقة، والرعاة، والتقط معهم الصور التذكارية.
وفاز في مسابقة أجمل ترتيل للرجال كل من: محمد راشد اليماحي بالمركز الأول، وجاء علي خلفان النقبي في المركز الثاني، وجمعة نور البلوشي في المركز الثالث، وراشد علي الغيثي في المركز الرابع، ومحمد أحمد بالشالات في المركز الخامس. وفي فئة أجمل ترتيل للنساء، فازت كل من: علياء محمد المهيري بالمركز الأول، ونالت زمزم عبد الله سعيد المركز الثاني، وعليا بطي الشامسي المركز الثالث، بينما جاءت كل من: شيخة محمد الريسي، وآمنة محمد السويدي في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفاز في فئة أجمل أذان وإقامة للرجال كل من: أحمد عبد الله الحمادي في المركز الأول، وراشد عبيد اليماحي في المركز الثاني، وسيف راشد الكلباني في المركز الثالث، ومحمد سهيل المحرمي في المركز الرابع، ومحمد عبيد البلوشي في المركز الخامس.

مسابقة القرآن الكريم
الإمارات
الشارقة
سالم القاسمي
كبار المواطنين
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