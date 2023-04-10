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الإمارات

الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس شباب رأس الخيمة بدورته السادسة

سالم بن خالد القاسمي
11 ابريل 2023 02:40

رأس الخيمة (وام)

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أعلن المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب عن التشكيل الجديد لمجلس شباب رأس الخيمة للدورة السادسة 2023-2025 الذي يضم في عضويته سبعة أعضاء بخلفيات متنوعة تساهم في رفد المجلس بما يحتاج إليه من تنوع وخبرات أكاديمية ومهنية تساهم في تعزيز إسهامات الشباب في الإمارة.
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب: «تحظى دولة الإمارات بمكانة ريادية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في طاقاته، وتمضي دولتنا بنهجٍ استراتيجي وتنافسي للوصول إلى الريادة العالمية في مختلف القطاعات، واليوم نهدف ومن خلال مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة للاستمرار في دعمهم وإعداد أجيال جديدة ومؤهلة لديها القدرة على الإبداع والابتكار، والمساهمة بفعالية في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق طموحات الدولة في مختلف القطاعات».
من جانبه، قال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة: منذ انطلاقة مسيرة التمكين الشبابي في دولة الإمارات، ونحن نرى الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لترجمة استراتيجيات العمل الشبابي إلى واقع يبرز قدرات الشباب، ويسمو بأصواتهم في المحافل الوطنية، ويرتقي بإمكانياتهم ومواهبهم لتكون رافداً لتعزيز دورهم في صياغة حاضر ومستقبل وطننا العزيز.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس رأس الخيمة للشباب في عضويته: ناصر محمد البلوشي واليازيه سالم العلي، ورحمة علي محمد الكمالي ومريم أمير أحمد الشحي وإسماعيل حميد المنصوري وعائشة علي الخنبولي الشحي ومنى حسن الشحي.

الإمارات
رأس الخيمة
المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة
وزارة الثقافة والشباب
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